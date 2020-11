14 anos depois, o Manchester United voltou a perder em Old Trafford com o Arsenal para a Premier League (0-1) e agudizou o mau momento a nível interno. Os red devils sofreram a terceira derrota em casa na prova. O Teatro dos Sonhos virou, portanto, pesadelo.



Sem Cedric, os «gunners» foram superiores à equipa de Solskjaer durante a primeira metade. Depois de Lindelof ter tirado «duas bolas de golo» a Aubameyang e Lacazette, Willian fez estremecer a trave da baliza de David De Gea. Com Bruno Fernandes muito apagado, o melhor que o United conseguiu foi um disparo de Greenwood, de ângulo apertado, que Leno travou com os pés.



Pela primeira vez em cinco anos o clube de Manchester chegou ao intervalo com apenas um remate à baliza contrária na primeira parte de uma partida em casa.



A segunda parte foi distinta. O Manchester United entrou melhor e esteve muito perto de marcar num golpe de cabeça de Maguire, após livre de Luke Shaw. Antes da oportunidade do inglês, Aubameyang atirou ao lado num pontapé de fora da área.



O golo que resolveu o jogo surgiu após um erro tremendo de Paul Pogba. O internacional francês travou em falta Bellerín e o árbitro apontou para a marcar de penálti. Aubameyang acabou com a seca de golos e bateu De Gea, adiantando os londrinos (69m).



Solskjaer decidiu mexer na equipa e trocou Fred por Matic. Mais tarde, entraram Cavani e Van de Beek para os lugares de Greenwood e de Bruno Fernandes. É verdade que o United pressionou e tentou o empate nos minutos finais. Podia, inclusive, ter marcado, mas o poste (e a cara de Leno) impediram o autogolo de Elneny.



Assim, o Arsenal chegou aos 12 pontos na Premier League e igualou Chelsea, Aston Villa e Leicester. Por sua vez, o Man. United, que regista mais derrotas que vitórias, é 15.º com sete pontos.