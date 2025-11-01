VÍDEO: Man. United sofre reviravolta em dois minutos mas salva empate
Equipa de Ruben Amorim escorrega na visita ao Nottingham Forest, após série de triunfos consecutivos
Vindo de três vitórias consecutivas, o Manchester United escorregou na visita ao Nottingham Forest, este sábado, ao empatar (2-2) na partida da 10.ª jornada da Liga inglesa.
Ruben Amorim repetiu o onze pela primeira vez desde que está nos «red devils» e lançou Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início. O United até foi para intervalo a vencer, mas permitiu a reviravolta no arranque da segunda parte e já só conseguiu resgatar um ponto na reta final.
A primeira parte no City Ground foi muito dividida, sem superioridade para qualquer um dos lados. Contudo, pouco depois da meia-hora e num canto muito polémico, porque a bola não terá ultrapassado por completo a linha de fundo, os forasteiros chegaram ao golo.
Bruno Fernandes tirou o cruzamento e Casemiro, com um cabeceamento colocado, abriu o marcador.
A equipa de Sean Dyche entrou com tudo após o intervalo e chegou à igualdade logo aos 48 minutos, também de cabeça. Morgan Gibbs-White apontou o 1-1, ao aproveitar uma marcação deficiente de Amad Diallo.
Amorim ainda estava a recuperar do golo consentido quando viu os «red devils» a sofrer novamente. Também na sequência de um cruzamento para a área, Nicolo Savona (50m) aproveitou a confusão na área e encostou para dar vantagem ao Nottingham Forest.
O United assustou com o remate ao poste de Bruno Fernandes, em cima da hora de jogo, mas só chegou ao 2-2 aos 82 minutos, numa altura em que até estava com dificuldades em criar perigo. Na ressaca de um canto, a bola foi aliviada para a entrada da área e, de primeira, Diallo atirou colocado.
Com este empate, o Manchester United sobe, à condição, ao quinto lugar, com 17 pontos, mais um do que o Manchester City, que recebe o Bournemouth no domingo. Já o Nottingham Forest, mantém-se na zona de despromoção, em 18.º, com apenas seis pontos em dez jogos.
Nas outras partidas da tarde deste sábado, o Arsenal cimentou a liderança com a vitória no reduto do Burnley (2-0), o Fulham venceu na receção ao Wolverhampton (3-0), o Crystal Palace bateu o Brentford (2-0) e o Brighton derrotou o Leeds (3-0).