VÍDEO: Manchester City vence Brentford e Guardiola bate marca incrível
Rodri sofreu uma lesão e saiu ainda na primeira parte
O Manchester City bateu, com algum custo, o Brentford neste domingo, por 1-0. O duelo da sétima jornada aconteceu no Gtech Community Stadium. Matheus Nunes e Rúben Dias foram titulares.
O City procurava a segunda vitória consecutiva após uma goleada sobre o Burnley, na jornada passada. Os citizens adiantaram-se no marcador aos nove minutos de jogo, numa jogada de insistência de Haaland.
Aos 22 minutos, o Manchester City perdeu uma peça importante - Rodri, que esteve durante vários meses lesionado, saiu pelo próprio pé após sentir dificuldades físicas.
Na segunda parte, o Brentford fez uma série de alterações mas não conseguiu o resultado desejado. Guardiola ainda lançaria Bernardo Silva aos 77 minutos.
Este foi o 250.º triunfo de Pep Guardiola na Premier League. O espanhol tornou-se no treinador a alcançar esse registo em menos jogos, deixando o anterior detentor do recorde, Alex Ferguson, a umas impressionantes 55 partidas de distância.
Pep Guardiola is the fourth and fastest manager to reach 250 Premier League wins 🙌 pic.twitter.com/yKDfgbUyhw— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2025
O Manchester City soma 13 pontos em sete jogos, estando a três pontos do líder Arsenal. Já o Brentford ocupa a 16.ª posição da tabela, com sete pontos.
