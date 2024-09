O Manchester City voltou a tropeçar na Premier League: depois do empate (2-2) com o Arsenal, o campeão inglês também não foi além da igualdade, desta feita a um golo, em St. James' Park, diante do Newcastle.

Os «citizens» foram a jogo com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze, enquanto Matheus Nunes não saiu do banco. De resto, já não puderam contar com Rodri, que vai perder o resto da temporada por lesão. Também devido a problemas físicos, Kevin De Bruyne não foi convocado.

Os forasteiros tomaram conta da posse de bola bem cedo, mas os «magpies» espreitaram o contra-ataque no primeiro tempo e conseguiram expor as dificuldades defensivas da equipa de Pep Guardiola sempre que saíram com velocidade.

Ainda assim, foi o campeão inglês a abrir o marcador, pouco depois da meia-hora. Jack Grealish, aos 35 minutos, iniciou a jogada pelo corredor esquerdo e serviu Josko Gvardiol, que, dentro da área, ultrapassou um adversário, antes de rematar de pé direito para o 1-0.

Contudo, esta foi uma tarde pouco inspirada para os «citizens», que sentiram muitas dificuldades em controlar a partida, sobretudo após o intervalo.

No melhor momento da equipa da casa, Anthony Gordon apareceu na cara de Ederson – estava em jogo devido ao mau posicionamento de Kyle Walker – e foi derrubado pelo guarda-redes brasileiro. O camisola 10 do Newcastle assumiu a responsabilidade de bater o penálti e, aos 58 minutos, anotou o golo do empate.

O Manchester City conseguiu sacudir a pressão dos anfitriões e forçou o golo na reta final, já com Phil Foden, Jérémy Doku e Savinho em campo, mas sem sucesso.

Os «citizens» continuam na liderança da liga inglesa, agora com 14 pontos, mas à condição. Liverpool e Aston Villa, ambos com 12 pontos, e Arsenal, com 11, podem ultrapassar o campeão nesta sexta jornada. Já o Newcastle, com 11 pontos, sobe ao quinto posto, também à condição.