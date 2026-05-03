O Manchester United venceu, este domingo, o Liverpool por 3-2, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Premier League e garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões. A última vez que a equipa de Bruno Fernandes esteve presente na liga milionária foi na temporada 2022/23. De recordar, também, que Alex Ferguson foi hospitalizado antes do apito inicial devido a uma «indisposição».

Numa primeira parte de sentido único, os Red Devils chegaram rapidamente ao 1-0. Matheus Cunha aproveitou o ressalto na sequência de um canto e, depois do primeiro remate ficar prensado na defesa, a segunda tentativa não deu hipóteses de defesa a Woodman.

Aos 14 minutos, Benjamin Sesko ampliou a vantagem para a formação de Carrick. Numa jogada de insistência, Bruno Fernandes colocou o avançado na cara do golo. O lance ainda passou pela revisão do VAR, mas o tento valia mesmo para os Red Devils.

No segundo tempo, e após 45 minutos de superioridade, o Manchester United deixou-se adormecer e o Liverpool entrou com vontade de reduzir a desvantagem. Num lance em que tudo parecia fácil para Szoboszlai, o médio passou por Maguire e atirou para o 2-1 (47m).

Aos 56 minutos, um erro crasso de Lammens deu empate aos Reds. A bola foi parar aos pés de Mac Allister que, numa tabela rápida, passou para Gakpo. O avançado neerlandês fez, com muita facilidade, o 2-2.

Apesar da ausência de Ferguson, a turma de Carrick não desistiu. Bruno Fernandes voltou a estar em destaque e encontrou Luke Shaw na ala esquerda do ataque. O lateral cruzou, mas a bola acabou cortada pela defesa do Liverpool. Na ressalto, Kobbie Mainoo atirou para o 3-2, aos 77 minutos.

Com esta vitória, o Manchester United cimenta o terceiro lugar, com 64 pontos. Já o Liverpool ocupa o quarto posto, com 58 pontos.