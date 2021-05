O Liverpool recebeu e venceu o Southampton em Anfield, por 2-0, na 35.ª jornada da Premier League, resultado que alimenta o sonho europeu do Liverpool, nomeadamente na hipótese de ainda chegar aos postos de Liga dos Campeões.

Com o futebolista português Diogo Jota a titular, o Liverpool adiantou-se no marcador aos 31 minutos, com um golo de Sadio Mané.

O resultado ficou apenas sentenciado aos 90 minutos, com um remate frontal de Thiago Alcântara, pouco depois de Sadio Mané ter também marcado, mas em fora-de-jogo.

Com este resultado, o Liverpool chega aos 57 pontos e ultrapassou o Tottenham, que tem 56 e caiu para sexto fruto da derrota com o Leeds United (3-1). A equipa de Jürgen Klopp está a um ponto do West Ham, quinto, e a seis do Leicester, quarto. Contudo, o Liverpool e o West Ham tem a benesse de ter um jogo a menos que os foxes, prometendo pressionar no assalto ao último lugar de acesso à Liga dos Campeões.