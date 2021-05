Sadio Mané deixou Jurgen Klopp de braço estendido após o apito final no encontro do Liverpool em Old Trafford.



O internacional senegalês foi preterido pelo técnico alemão da equipa titular e perdeu o lugar para Jota, autor de um dos golos do triunfo dos reds em casa do Man. United. O extremo pareceu ter ficado desagradado e recusou cumprimentar o seu treinador.



Na zona de entrevistas rápidas, Klopp desvalorizou o sucedido. «Não há qualquer problema. Ontem [quarta-feira] tomei uma decisão tardia no treino e optei pelo Diogo. Normalmente explico as decisões, mas houve tempo para isso. Está tudo bem», referiu, aos microfones da Sky Sports.



Veja o momento em que Mané deixou Klopp de mão estendida: