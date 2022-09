O Fulham perdeu o dérbi londrino contra o Tottenham, por 2-1, numa partida da sexta jornada da Premier League.



Com João Palhinha de início, a equipa de Marco Silva sentiu dificuldades contra os Spurs. A resistência dos «cottagers» durou até aos 40 minutos. Hojbjerg tabelou com Son na área e atirou cruzado para o fundo da baliza de Leno.



Na segunda, o Fulham melhorou e assustou Lloris. No entanto, o Tottenham voltou a marcar por Harry Kane - tornou-se terceiro melhor marcador da Premier League por um só clube - numa jogada feliz de Sessegnon.



A resposta da formação de Marco Silva não tardou. A jogada começa num corte de carrinho delicioso de Palhinha na área e terminou com um remate fabuloso de Mitrovic ao ângulo da baliza de Lloris. O Fulham acreditou que poderia chegar à igualdade e foi já cim Vinícius em campo que por pouco o sérvio não bisou - brilhou o guarda-redes e capitão dos spurs.



Até final o Tottenham ainda marcou por intermédio de Richarlison, mas o lance foi invalidado pelo VAR. O 2-1 manteve-se até final e os spurs subiram provisoriamente ao segundo lugar, ficando a um ponto do Arsenal que apenas joga este domingo em Old Trafford.



No outro dérbi londrino desta ronda, o Chelsea suou para derrotar o West Ham em Stamford Bridge. Os «hammers» abriram o marcador à passagem da hora de jogo por Michail Antonio e Tuchel precisou de recorrer ao banco para virar a partida.



Aos 72 minutos, Chilwell e Havertz foram lançados e acabaram por resolver o encontro a favor dos blues. O internacional inglês igualou o marcador num lance genial: recebeu de cabeça o passe de Thiago Silva, rodou e bateu Fabianski. Volvidos 12 minutos, o alemão fez o 2-1.



Na resposta o West Ham ainda fez o 2-2 por Cornet porém, o lance foi invalidado após recurso ao VAR por alegada falta de Bowen sobre Mendy no início do lance.



Por sua vez, o Brentford goleou o Leeds United por 5-2 às custas de Ivan Toney. O atacante inglês dizimou a defesa dos «Whites» ao marcar um hat-trick - o segundo golo é um golaço de livre direto. Mbeumo e Wissa marcaram os restantes golos do Brentford enquanto Sinisterra e Marc Roca anotaram os tentos do Leeds.



Newcastle e Crystal Palace empataram sem golos enquanto o Bournemouth, no primeiro jogo após a saída de Scott Parker, esteve a perder por 2-0 em Nottingham, mas acabou por vencer por 3-2.