O Everton recebeu e venceu, esta terça-feira, o Doncaster por 3-0, e avançou para os 16 avos de final da Taça da Liga inglesa.



Com Beto de início e João Virgínia no banco, os toffees apenas conseguiram quebrar a resistência do oponente aos 53 minutos com Dwight McNeil a marcar com um remate de fora da área. Pouco depois, Iliman Ndiaye fez o 2-0 depois de uma bela jogada individual.



O português Beto acabaria por marcar o golo que fechou as contas da partida aos 84 minutos.



Por sua vez, o Fulham foi a Birmingham ganhar por 2-0.



O conjunto de Marco Silva marcou dois golos em quatro minutos (10 e 14') e resolveu a questão relativamente ao vencedor da eliminatória. O ex-Benfica Raúl Jiménez abriu o marcador de penálti e Stansfield aumentou a vantagem dos «cottagers» volvivos quatro minutos.



Ricardo Pereira foi titular e jogou o jogo todo na goleada do Leicester na receção ao Tranmere (4-0).