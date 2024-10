Tarde de serviços mínimos para o Manchester City. Na receção ao Southampton, o campeão inglês venceu por 1-0 e isolou-se à condição na liderança da Premier League.



Com Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, os «citizens» precisaram de apenas cinco minutos para chegaram ao golo. O médio português, ex-Sporting, escapou pela esquerda e cruzou para o desvio oportuno de Haaland na área.



Mateus Fernandes foi titular nos «saints» e esteve perto de ver o colega de equipa, Archer, igualar a contenda ao cair do pano da primeira parte. No entanto, o remate do avançado esbarrou na trave da baliza de Ederson.



O City subiu ligeiramente de nível na segunda metade e esteve perto de chegar ao golo da tranquilidade, mas Haaland não mostrou a qualidade na definição que exibiu na primeira metade. Ainda assim, o conjunto de Guardiola venceu e ultrapassou provisoriamente o Liverpool no topo da classificação.



Por sua vez, o Wolverhampton esteve a perder por 2-0 em casa do Brighton, mas ainda conseguiu resgatar um ponto. Ait-Nouri reduziu para 2-1 aos 88 minutos e no último suspiro, Matheus assinou o 2-2 final para os lobos que contaram com Toti Gomes, José Sá, Semedo de início e Guedes, Rodrigo Gomes e Forbs a partir do banco.



O Aston Villa desperdiçou a hipótese de destronar o Arsenal do terceiro posto. Os «villans» estiveram a vencer o Bournemouth até aos minutos finais, graças a um golo de Barkley contudo, sofreram o empate aos 90+5: marcou o ex-FC Porto Evanilson.



Nota ainda para o jogo frenético entre Brentford e Ipswich com Mbeumo a dar o triunfo à equipa (4-3) da casa com um golo aos 90+6.

Classificação da Premier League