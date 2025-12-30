O Chelsea somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Liga inglesa, ao empatar a dois golos na receção ao Bournemouth, esta terça-feira.

A primeira parte foi verdadeiramente de loucos, com quatro golos. Logo aos seis minutos, na sequência de um lançamento lateral, David Brooks inaugurou o marcador, num lance muito confuso na área dos «blues».

No entanto, o Chelsea não tardou a reagir e completou a reviravolta em oito minutos. Em cima do primeiro quarto de hora de jogo, Cole Palmer empatou, de penálti, enquanto o ex-Benfica Enzo Fernández anotou um golaço aos 23 minutos.

O Bournemouth viria a chegar ao empate ainda antes do intervalo e novamente após um lançamento longo para a área. Desta vez, foi Justin Kluivert (27m) quem apareceu a finalizar ao segundo poste.

No segundo tempo, já com Pedro Neto, que foi lançado por Enzo Maresca ao intervalo, o Chelsea esteve por cima dos «cherries», mas, apesar do domínio, não conseguiu derrotar a equipa de Andoni Iraola.

O Chelsea mantém-se, à condição, no quinto lugar (30 pontos), mas poderá ser ultrapassado pelo Manchester United (29), dependendo do que a equipa de Ruben Amorim fizer esta noite com o Wolverhampton.

Já o Bournemouth, chega aos dez jogos seguidos sem vencer e está em 15.º. Os «cherries» também poderão ter dito adeus a Antoine Semenyo, que se despediu dos adeptos e deverá reforçar o Manchester City.