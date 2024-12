O Nottingham Forest não para de surpreender e já chegou ao segundo lugar da Premier League, ainda que à condição. A equipa de Nuno Espírito Santo venceu, este domingo, por 2-0, na visita ao Everton, a contar para a 19.ª jornada do campeonato inglês.

A equipa da casa contou com João Virgínia e Chermiti no banco, enquanto Beto foi lançado aos 76 minutos, assim como Jota Silva, que estava do lado visitante.

O Forest chegou à vantagem em cima do quarto de hora, numa jogada concluída com um chapéu de Chris Wood a Jordan Pickford.

No segundo tempo, a formação de Nuno Espírito Santo dobrou a vantagem em Goodison Park, com o tento de Morgan Gibbs-White aos 61 minutos.

Este resultado permite ao Nottingham Forest subir ao segundo lugar, agora com 37 pontos. Imediatamente abaixo, com menos um jogo, estão Arsenal e Chelsea, com 36 e 35, respetivamente.

Vítor Pereira ainda não sabe o que é perder na Premier League

À mesma hora, Vítor Pereira guiou o Wolverhampton ao empate a dois golos na deslocação ao terreno do Tottenham. Foi o terceiro jogo do treinador português nos Wolves, após dois triunfos nas primeiras partidas.

O jogo até começou da melhor maneira para os «lobos», que aos sete minutos inauguraram o marcador, após uma jogada de laboratório num livre, finalizada com um remate de Hee-Chan Hwang.

Mas a resposta dos «spurs» também não tardou e, aos 12 minutos, a passe do ex-Sporting Pedro Porro, Rodrigo Bentancur fez o empate.

Perto do intervalo, aos 43 minutos, o português José Sá defendeu um penálti cobrado por Son Heung-Min e adiou o golo dos londrinos. Isto porque, em tempo de descontos, Brennan Johnson (45+3m) completou a reviravolta.

A equipa de Ange Postecoglou teve ocasiões para dilatar a vantagem, porém, não conseguiu chegar ao 3-1 e, na parte final, os Wolves ainda conseguiram empatar. Jorgen Strand Larsen desmarcou-se nas costas da linha defensiva dos «spurs» e, com um pontapé potente, bateu Fraser Forster (87m).

Além do guarda-redes luso, também Nélson Semedo foi titular. Já Gonçalo Guedes entrou logo após o intervalo, enquanto Carlos Forbs e Rodrigo Gomes foram lançados mais tarde no encontro.

O Tottenham sobe, à condição, ao 11.º posto, agora com 24 pontos, ao passo que os Wolves continuam acima da «linha de água», no 17.º lugar, com 16 pontos.