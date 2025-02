Num duelo importante entre equipas que lutam pela Liga dos Campeões, o Aston Villa venceu o Chelsea por 2-1 em Birmingham, na 26.ª jornada do campeonato inglês.

Os «blues» adiantaram-se no marcador aos nove minutos, após uma arrancada de Pedro Neto. O internacional português levou a bola pelo corredor direito e serviu Enzo Fernández, para o desvio certeiro do ex-Benfica.

Depois de uma primeira parte dominada pelo conjunto de Enzo Maresca, Marcus Rashford foi lançado logo após o intervalo e teve impacto quase imediato. O avançado cedido por Ruben Amorim aos «villans» assistiu Marco Asensio para o empate aos 57 minutos.

Os dois reforços de inverno voltaram a estar em ação na jogada que valeu a reviravolta. Aos 89 minutos, após um canto, Rashford cruzou a bola para a área, Asensio rematou de primeira e Filip Jorgensen sofreu o 2-1, com uma abordagem displicente.

Com este resultado, o Chelsea mantém-se no sexto lugar, com 43 pontos, a um da zona Champions. Já o Aston Villa, sobe ao sétimo lugar, com 42.