O Newcastle regressou aos triunfos esta segunda-feira, na visita ao West Ham (1-0), a contar para a 28.ª jornada do campeonato inglês.

O único golo da partida foi apontado pelo brasileiro Bruno Guimarães, à passagem do minuto 63, com um desvio na área.

Graças a esta vitória, os «magpies» sobem ao sexto lugar, com os mesmos 47 pontos do Manchester Ciy (quinto), que perdeu nesta ronda, e a dois do Chelsea, que está no quarto posto, já em zona de acesso à Liga dos Campeões.

O West Ham, que até vinha de duas vitórias consecutivas, sofre a oitava derrota em casa para o campeonato e segue no 16.º posto, mas com uma vantagem de dez pontos face ao Wolverhampton, de Vítor Pereira, que é a primeira equipa acima da «linha de água».