O Norwich recebeu, este sábado, a taça de campeão do Championship, a II Liga inglesa, na sequência do empate fora de portas ante o Barnsley (2-2), na 46.ª e última jornada da competição.

Os canários, que tinham garantido matematicamente o título há uma semana, na penúltima jornada, festejaram agora a preceito o seu quinto título no segundo escalão do futebol inglês.

A equipa comandada por Daniel Farke encerrou a proa com 97 pontos, mais seis que o Watford, que também sobe diretamente à Premier League, com 91 pontos no segundo lugar.

A festa do Norwich com a taça de campeão:

As quatro equipas que vão disputar o play-off de subida são o Brentford (87 pontos), Swansea (80 pontos), Barnsley (78 pontos) e Bournemouth (77 pontos), equipas que terminaram, por esta ordem, do terceiro ao sexto lugar.

Descem à League One o Wycombe, o Rotherham e o Sheffield Wednesday.

Quanto aos portugueses em competição na II Liga inglesa, o Nottingham, com Yuri Ribeiro no onze inicial, perdeu em casa na última jornada, por 2-1, frente ao Preston. Cafú e Tobias Figueiredo ficaram no banco. O Nottingham terminou no 17.º lugar, com 52 pontos.

O Reading, com Tomás Esteves a titular e Lucas João suplente utilizado, empatou na receção ao Huddesfield (2-2), equipa que teve o guardião Joel Pereira nos suplentes. O Reading terminou em sétimo, com 70 pontos. O Huddersfield foi 20.º, com 49 pontos.

Restantes resultados da última jornada:

Blackburn-Birmingham, 5-2

Bournemouth-Stoke, 0-2

Bristol City-Brentford, 1-3

Cardiff-Rotherham, 1-1

Coventry-Millwall, 6-1

Derby-Sheffield Wednesday, 3-3

Middlesbrough-Wycombe, 0-3

QPR-Luton, 3-1

Watford-Swansea, 2-0