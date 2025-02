Num jogo que foi um hino à liga inglesa, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, perdeu por 4-3 com o Newcastle, em St. James’ Park.

Os visitantes, com Jota Silva como suplente não utilizado, até inauguraram o marcador à passagem do sexto minuto, quando Callum Hudson-Odoi recuperou a bola após um lançamento lateral, teve muito espaço no meio e rematou colocado.

A resposta dos «magpies» demorou pouco mais de um quarto de hora e chegou pelo pé esquerdo de Lewis Miley (23m).

A reviravolta aconteceu dois minutos depois, com o golo de Jacob Murphy (25m), a que se seguiu o bis de Alexander Isak, primeiro de penálti (33m) e depois com um remate de pé esquerdo (34m).

Na segunda parte, o Forest reentrou nas contas da partida com o golo de calcanhar de Nikola Milenkovic (63m), na sequência de um canto.

Novamente através da bola parada, mas já em tempo de descontos, a equipa de Nuno Espírito Santo reduziu mais uma vez, por Ryan Yates. No entanto, o marcador não voltou a mexer.

Com este resultado, o Nottingham, que somou a terceira derrota consecutiva fora de casa, falha a aproximação ao Arsenal, que também perdeu nesta jornada. O conjunto de Nuno Espírito Santo é terceiro classificado, com 47 pontos, a seis dos «gunners» e com apenas mais três do que o Manchester City (44), que nesta 26.ª jornada recebe o Liverpool (61). Newcastle, agarra o quinto posto, com 44 pontos.