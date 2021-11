Após a goleada sofrida em Anfield, o Arsenal voltou aos triunfos na receção ao Newcastle (2-0), no jogo de abertura da 13.ª jornada, e igualou o West Ham no quarto lugar.



Com Nuno Tavares na equipa inicial, os «gunners» foram superiores na primeira parte e desperdiçaram bastantes oportunidades. A mais clara pertenceu a Pierre-Emerick Aubameyang que protagonizou um falhanço escandoloso a poucos metros da linha de golo. Por outro lado, os magpies, já com Eddie Howe no banco depois de ter recuperado da covid-19, atirou uma bola ao ferro por Shelvey.



A segunda parte foi distinta, visto que o Arsenal conseguiu quebrar a resistência do Newcastle, último classificado da Premier League. Nuno Tavares foi, de resto, um dos protagonistas do lance do 1-0 ao assistir Bukayo Saka para o golo. O passe do internacional sub-21 português mereceu aplausos de Cesc Fàbregas, ex-capitão dos londrinos, através das redes sociais.



Tavares 👏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 27, 2021

Nem dez minutos volvidos, o jovem extremo dos «gunners» saiu tocado e deu o lugar a Gabriel Martinelli. O internacional olímpico pelo Brasil teve um impacto imediato na partida ao anotar o 2-0 dois minutos depois de ter entrado. O japonês Tomiyasu lançou Martinelli e este, de primeira, bateu Martin Dubravka.



Cedric assistiu ao encontro do banco de suplentes, voltando a não ser opção para Arteta. Com esta vitória, o Arsenal chegou aos 23 pontos e igualou o West Ham, que defronta o City esta ronda, no quarto lugar. Por sua vez, o Newcastle é último, ainda sem qualquer vitória na competição.

A assistência de Nuno Tavares: