Sem Cedric, mas com Nuno Tavares em campo todo o encontro, o Arsenal foi ao The Hawthorns golear o WBA por 6-0, numa partida dos 32 avos da Taça da Liga inglesa.



Os «gunners» precisaram de 17 minutos para desbloquear o marcador. Aubameyang, recuperado de covid-19, aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes adversário a remate de Saka para fazer o 1-0.



O internacional gabonês chegou aos bis ao minuto 45, novamente na recarga, desta feita a um remate de Pépé ao poste. No minuto seguinte, o extremo da Costa do Marfim fez ele próprio o 3-0.



Na segunda parte continuou o passeio do Arsenal e Bukayo Saka, após uma assistência de calcanhar de Odegaard, ampliou o marcador para 4-0. Aubameyang assinou um golaço e chegou ao hat-trick enquanto Lacazette anotou o 6-0 final.



Por sua vez, o Southampton goleou o Newport, fora de portas, por 8-0 e garantiu a presença na próxima ronda. Já o Burnley afastou o Newcastle no desempate por penáltis (4-3).



A excelente jogada do Arsenal que resultou no 4-0: