Nunca será só futebol.



Vera Hill é adepta do Nottingham Forest há muitos anos e era presença assídua no City Ground. Porém, desistiu de ter lugar anual e de assistir aos jogos do clube do coração há cerca de 15 anos quando começou a perder a visão.



O Forest não se esquece de Vera Hill e convidou-a para assistir a um jogo e escutar, em pleno estádio, o «Mull of Kintyre», música que é entoada antes dos jogos pelos adeptos. No fundo permitiu à adepta de 92 anos cumprir um dos seus maiores desejos.



Veja o vídeo: