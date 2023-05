O Manchester City divulgou imagens do momento em que a equipa viu consumada a conquista do título da Premier League.

Os jogadores estavam reunidos no centro de treinos, na véspera do jogo com o Chelsea, e acompanharam os minutos finais do Nottingham Forest-Arsenal.

Perante a derrota dos «gunners», o plantel do Manchester City iniciou a festa, com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva incluídos.

João Cancelo saiu no mercado de inverno para o Bayern de Munique, mas também é campeão.

Veja as imagens: