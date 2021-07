Raúl Jiménez voltou aos golos pelo Wolverhampton nove meses depois.

O ex-avançado do Benfica lesionou-se com gravidade na cabeça no final de novembro de 2020, após um choque com David Luiz num jogo com o Arsenal, e teve de falhar o resto da temporada.

Entretanto, Jiménez foi reintegrado nos trabalhos da equipa agora às ordens de Bruno Lage e já foi utilizado em jogos de preparação para a nova época.

Neste sábado, no particular com o Stoke City, voltou aos golos, encostando ao segundo poste: um momento simbólico partilhado com os colegas, que o abraçaram de seguida para o 1-1 aos 30 minutos, resultado que prevaleceu até ao apito final.

José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Francisco Trincão foram lançados de início por Bruno Lage, que na etapa complementar fez entrar Fábio Silva.