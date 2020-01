A Dugout, parceira do Maisfutebol, divulgou imagens dos bastidores do primeiro dia de Gedson como jogador do Tottenham.



No vídeo é possível ver o internacional português a assinar contrato, fazer os exames médicos e tirar as habituais fotografias.



O médio chega à equipa de Mourinho cedido pelo Benfica por ano e meio, sendo que os spurs ficam com opção de compra sobre o jogador no final desse período.