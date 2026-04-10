Vindo da eliminação da Taça de Inglaterra, o West Ham regressou aos triunfos esta sexta-feira e conquistou três preciosos pontos na luta pela permanência na Liga inglesa. A equipa de Nuno Espírito Santo recebeu e goleou o Wolverhampton, por 4-0, na 32.ª jornada, praticamente sentenciando a descida dos «lobos».

Os «hammers», com Mateus Fernandes e Pablo de início, foram para intervalo a vencer, graças a um cabeceamento certeiro de Konstantinos Mavropanos, aos 42 minutos.

Já na segunda parte, Taty Castellanos bisou em apenas dois minutos. Aos 66, após um belo toque de Pablo, o avançado argentino aumentou a vantagem. Logo de seguida, aos 68, Castellanos apontou o 3-0 com um remate certeiro.

Tal como o avançado, também Mavropanos bisou no encontro, desta feita com um pontapé acrobático, novamente na sequência de um lance de bola parada, a sete minutos dos 90.

Com esta vitória, o West Ham relega o Tottenham para zona de despromoção e sobe ao 17.º lugar, com 32 pontos, mais dois do que os «spurs», que ainda não entraram em ação nesta ronda.

Já o Wolverhampton, que contou com José Sá a titular e Rodrigo Gomes e Mateus Mané a saltar do banco, já vê o Championship ao fundo do túnel. Os Wolves continuam no último lugar da Liga inglesa, com 17 pontos, a 15 da zona de permanência.