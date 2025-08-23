O Tottenham deslocou-se ao reduto do Manchester City e saiu com uma vitória por 2-0, este sábado, em jogo da 2.ª jornada da Liga inglesa.

Rúben Dias foi o único português titular na equipa de Pep Guardiola, que deixou Bernardo Silva, Matheus Nunes e também Ederson no banco. Já Thomas Frank, apostou novamente em João Palhinha de início e o português até se estreou a marcar com a camisola dos «spurs».

O Tottenham, que na época passada venceu por 4-0 no Etihad, fez um jogo bem à imagem do seu treinador, com uma pressão intensa da qual o City nunca se conseguiu desamarrar.

Aos 35 minutos, os «spurs» colheram frutos da estratégia, com o golo de Brennan Johnson, que concluiu um ataque rápido, após cruzamento de Richarlison.

Ainda antes do intervalo, o Tottenham sufocou o City na saída de bola, James Trafford optou por um passe de risco para Nico González, que foi desarmado. Richarlison ainda tentou finalizar, mas a bola acabou nos pés de Palhinha, que aumentou a vantagem dos londrinos (45+2m).

Guardiola lançou Bernardo Silva aos 54 minutos e os «citizens» até entraram melhor no segundo tempo, mas continuaram com muitas dificuldades em penetrar no bloco dos «spurs», salvo a pressão nos minutos finais.

O Tottenham soma o segundo triunfo consecutivo na Liga inglesa e sobe, à condição, à liderança, enquanto o Manchester City perde pela primeira vez e ocupa o quinto posto, com três pontos.