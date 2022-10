Depois de três jogos sem ganhar, Marco Silva voltou a ter motivos para sorrir. O Fulham recebeu e venceu o Aston Villa por 3-0, numa partida da 11.ª jornada da Premier League.



Com Palhinha de início, os «cottagers» foram sempre a equipa mais perigosa e valeu aos «villans» Emiliano Martínez. O guarda-redes argentino foi adiando o golo dos londrinos com boas defesas a remates de Willian e de Mitrovic. No entanto, o ex-Arsenal nada pôde fazer para travar o pontapé certeiro de Reed à entrada para os dez minutos finais da primeira parte.



Na segunda parte, aos 62 minutos, o Aston Villa ficou reduzido a dez elementos. Douglas Luiz agrediu Mitrovic e deixou o conjunto de Birmingham com dez jogadores. Em superioridade numérica, o Fulham partiu para uma vitória tranquila. Mitrovic fez o 2-0, de penálti, volvidos cinco minutos e arrumou em definitivo o encontro.



Um autogolo de Mings, a sete minutos do final, fechou nova derrota do Villa. Steve Gerrard somou o quarto jogo sem vencer e a sua equipa tem nove pontos, tantos como os Wolves, o primeiro emblema em zona de descida. Por sua vez, o Fulham tem 15 pontos e é oitavo em igualdade pontual com o Brighton.



CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE