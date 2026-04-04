Sem surpresa, o Chelsea apurou-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra com uma goleada, por 7-0, frente ao Port Vale, do terceiro escalão do futebol inglês.

Pedro Neto foi titular nos londrinos e assistiu para o segundo golo do jogo, apontado por João Pedro (25m), depois de Jorrel Hato ter inaugurado o marcador logo ao minuto 2.

Ao intervalo, a vantagem dos Blues era já de 3-0, em consequência do autogolo de Lawrence-Gabriel (42m).

No segundo tempo, o Chelsea completou a goleada com os tentos de Tosin Adarabioyo (57m), Andrey Santos (69m), Estêvão (82m), este último na recarga a um remate ao poste de Alejandro Garnacho, que fechou as contas de penálti (90+2m).

Nota ainda para as entradas de Dário Essugo, aos 62 minutos, e do jovem Ryan Kavuma-McQueen, que se estreou na equipa principal dos Blues.

O Chelsea junta-se ao Manchester City, que goleou o Liverpool (4-0), nas meias-finais da Taça de Inglaterra. Os quartos de final completam-se com os jogos Southampton-Arsenal (sábado, 20h00) e West Ham-Leeds (domingo, 16h30).

