Se em Bilbau jogava uma equipa inglesa nas meias-finais da Liga Europa, em Londres havia outro coletivo britânico na compita por um lugar na final da competição. O Tottenham venceu por 3-1 o Bodo/Glimt, em casa, e ficou mais perto de passar ao derradeiro jogo (para, talvez, defrontar o Manchester United).

Num duelo entre equipas de orçamentos bastante diferentes, o Tottenham superiorizou-se cedo diante dos noruegueses. O Bodo/Glimt, que já fez história ao chegar às meias-finais de uma competição europeia, sofreu no primeiro minuto.

Porro cruzou desde o corredor direito, Richarlison amorteceu de cabeça e o galês Brennan Johnson finalizou para o fundo das redes aos 37 segundos. O jovem soma 17 golos esta temporada.

Aos 33 minutos, o ex-jogador do Sporting Pedro Porro assistiu James Maddison com um passe magistral. O inglês finalizou com classe.

Já na segunda parte, o Tottenham fez o terceiro golo de grande penalidade por Dominic Solanke. O Bodo/Glimt ainda reduziu, por intermédio de Saltnes, e deixa dúvidas sobre a segunda mão.

Foi um jogo dominado pelos ingleses, mas Postecoglou não ficou satisfeito no final da partida. O próximo duelo entre as duas equipas acontece no dia oito de maio, quinta-feira. Quem vencer no agregado, tem bilhete para a final de Bilbau.