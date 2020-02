Derby County e Fulham empataram a uma bola na abertura da ronda 34 do Championship.



Os golos surgiram todos na segunda parte e foram os «Rams» a desbloquear o marcador aos 55 minutos. Waghorn driblou Ream e este cortou a bola com a mão dentro da área. Chamado a marcar o penálti, Wayne Rooney bateu à «Panenka».



Já com Ivan Cavaleiro em campo, os «cottagers» alcançaram a igualdade. Kamara serviu Mitrovic e o internacional sérvio garantiu um ponto à equipa de Scott Parker.



Este resultado deixa o Fulham no terceiro lugar com 57 pontos. Por sua vez, o Derby é 12.º.



