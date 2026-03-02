Internacional
Há 54 min
VÍDEO: perguntaram a Guardiola qual a lesão de Haaland e a reação foi esta
Pep Guardiola deu a entender que o problema físico era numa zona... privada
DS
Na antevisão do Leeds-Manchester City, duelo da Premier League com data marcada para quarta-feira, Pep Guardiola teve um momento de boa disposição com os jornalistas.
O treinador dos 'citizens' foi questionado inicialmente sobre a condição física de Erling Haaland, que tem estado lesionado, e não foi conclusivo. «Não tenho resposta. Não treinou hoje», dando a entender que será avaliado até ao dia de jogo.
Outro jornalista perguntou diretamente se o norueguês tinha um problema no joelho. «Não», atirou Guardiola. «Em que parte do corpo tem a lesão, então?», insistiu o jornalista. Guardiola não disse uma palavra... mas o olhar do treinador deu para perceber tudo.
Ora veja:
