Pode bem dizer-se que Toti Gomes é alguém em boa conta no plantel do Wolverhampton. Afinal, grande parte dos companheiros que foram desafiados a eleger o jogador mais subestimado da equipa indicaram o nome do internacional português, e com justificações fortes a acompanhar: «É muito importante e transmite segurança».

Num vídeo publicado pelos Wolves nas redes sociais, o nome de Toti é mencionado por Jean-Ricner Bellegarde, João Gomes, Hwang Hee-chan e Marshall Munetsi.

«É um jogador muito importante para nós. Ele joga muito bem», elogia Bellegarde, enquanto João Gomes salienta que o central português «transmite segurança» à equipa.

Na lista de futebolistas subestimados do plantel do Wolverhampton entram ainda Santi Bueno, Bellegarde, o luso-inglês Mateus Mané, André, João Gomes e Hwang Hee-chan, de acordo com os atletas que participaram na iniciativa.

Internacional português em duas ocasiões, Toti Gomes participou em 34 jogos do Wolverhampton, na última temporada. O defesa-central, de 26 anos, representa o clube inglês desde 2021.