O Wolverhampton empatou (1-1) contra o Aston Villa, em Birmingham, e continua na penúltima posição da tabela classificativa.



Com José Sá, Moutinho, Matheus Nunes, Semedo, Rúben Neves e Podence em campo, a equipa de Lopetegui abriu o marcador aos 12 minutos. Podence entrou em condução pela área, driblou um par de adversários e rematou cruzado para o fundo da baliza de Emi Martínez.



Que golaço do Podence 😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @AVFCOfficial 0 x 1 @Wolves



Pouco depois, foi o argentino quem evitou o 2-0 ao travar o remate de Matheus Nunes. A segunda parte foi distinta e os «villans» foram superiores ao oponente. Depois de Traoré ter desperdiçado na área, o Aston Villa marcou: pontapé longo de Mings, José Sá escorregou ao sair da baliza e Ings aproveitou para igualar a contenda.



Mings para o Ings e empata o Villa 💪



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @AVFCOfficial 1 x 1 @Wolves



Foi já com Toti Gomes em campo (Guedes não foi opção) que o Wolverhampton esteve perto de sofrer a reviravolta. Leon Bailey fez quase tudo bem, tirou José Sá do lance, mas atirou ao lado com a baliza aberta!



Nos outros jogos desta noite, o Tottenham goleou o Crystal Palace por 4-0, em pleno Selhurst Park.



Os «spurs» marcaram todos os golos na segunda parte liderados por um sensacional Harry Kane. O inglês abriu o marcador aos 48 minutos num golpe de cabeça e fez o bis num remate cruzado volvidos quatro minutos. O conjunto de Conte continuou a carregar sobre os «eagles» e Doherty fez o 3-0 enquanto Son picou o ponto já aos 72 minutos.



Nota ainda para a vitória do Nottingham em Southampton graças a um golo de Awoniyi. Por sua vez, Leeds United e West Ham empataram a duas bolas com o ex-Benfica Rodrigo a anotar o último golo do encontro.