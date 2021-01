Pela primeira vez em mais de sete anos, o Manchester United é líder isolado da Premier League decorridas 17 jornadas.



1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

Os red devils foram a Turf Moor bater o Burnley por 1-0, num jogo em atraso da primeira ronda do campeonato inglês.



Com Bruno Fernandes no onze, o Manchester United começou melhor o encontro e criou várias situações junto da baliza de Pope. Harry Maguire chegou mesmo a marcar, mas o lance foi invalidado pelo VAR por falta do capitão do Man Utd.



Apesar do maior domínio, o golo dos forasteiros tardava em chegar. Mérito do conjunto de Sean Dyche que resistiu como pôde. Só não consegui evitar o gesto técnico sublime de Paul Pogba: Rashford levantou para a entrada da área e o francês rematou em «vólei», a bola desviou num adversário e entrou na baliza de Pope.



O jogo mudou com o 0-1 e o Burnley atacou como nunca. A verdade é que o Manchester United passou por um par de sustos durante o sem número de bolas longas lançadas para junto da área de De Gea, mas nem Vydra nem Tarkowski conseguiram igualar. Pelo meio, Martial perdoou o 2-0.



Por fim, o Manchester United é líder isolado ao cabo de 17 jogos, o que não acontecia desde 2012/13, altura em que Sir Alex ainda orientava a equipa. Na próxima jornada, Bruno Fernandes e companhia joga em Anfield contra o Liverpool com as duas equipas separadas por três pontos.



