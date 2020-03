Com a Premier League suspensa, os jogadores têm mantido a forma em casa. Afastado da competição há vários meses, Paul Pogba está cada vez mais perto do regresso. Esta quarta-feira, o médio 27 anos publicou um vídeo nas redes sociais a treinar em casa... com a camisola da Juventus.



Lembre-se que o campeão do mundo francês trocou a Vecchia Signora pelo Manchester United há quatro temporadas e tem sido apontado à saída de Old Trafford.