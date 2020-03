A polícia de Derbyshire está a investigar o que terá sido sido um «reiterado abuso racista» dirigido a um jogador do Manchester United (Jesse Lingard) após a vitória dos «red devils» frente ao Derby County, para a Taça de Inglaterra, a 5 de março.

As forças de autoridades divulgaram imagens dos quatro adeptos do Manchester United que insultaram o internacional inglês no final do encontro, quando a equipa onde joga Bruno Fernandes entrava para o autocarro.

Jesse Lingaard foi insultado, acusado de não marcar golos nem fazer assistências e, a certa altura, ouvem-se de facto referências à cor da pele do jogador.