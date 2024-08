Leicester e Tottenham empataram (1-1), esta segunda-feira, no fecho da primeira jornada da Premier League.



Os londrinos chegaram ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de Pedro Porro. James Maddison cruzou para a entrada do ex-Sporting que cabeceou para o fundo da baliza dos «foxes».



Com Ricardo Pereira no banco, o emblema recém-promovido ao escalão máximo do futebol inglês igualou a contenda perto da hora de jogo. Fatawu recuperou a bola na direita e cruzou para um golo fácil de Jamie Vardy.



O jogo ficou ainda marcado por um momento de apreensão: Rodrigo Bentancur caiu mal no relvado depois de um lance com Fatawu e acabou por sair do relvado de maca, mas consciente.