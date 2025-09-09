O Nottingham Forest deverá anunciar Ange Postecoglou como novo treinador nas próximas horas. O técnico australiano já foi visto a entrar no centro de treinos do clube inglês, na manhã desta terça-feira.

Segundo a imprensa britânica, Postecoglou vai assinar um contrato até 2027 com o Forest, sucedendo, assim, a Nuno Espírito Santo, demitido na segunda-feira.

O treinador de 60 anos está sem clube desde junho, quando deixou o Tottenham, cerca de duas semanas depois da conquista da Liga Europa.

Postecoglou tem ascendência grega e recentemente foi elogiado publicamente por Evangelos Marinakis, proprietário do Forest.

Recorde-se que o português Nuno Espírito Santo deixou o clube por divergências com o diretor de futebol, Edu Gaspar, mas também com Marinakis, após uma época histórica, coroada com o sétimo lugar e o regresso às competições europeias.

O Nottingham Forest joga no próximo sábado no terreno do Arsenal e já deverá ser comandado por Postecoglou no Emirates.