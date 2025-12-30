O Portsmouth venceu o Charlton Athletic (2-1) na segunda-feira e o triunfo teve um sabor especial para os adeptos. Tudo porque o golo da vitória foi apontado já aos 90+8 minutos, numa resposta «supersónica» ao empate, que tinha chegado instantes antes.

Conor Shaughnessy adiantou a equipa da casa aos 69 minutos, mas Harvey Knibbs repôs a igualdade no sexto minuto de descontos, para euforia dos adeptos do Charlton Athletic. A festa nas bancadas foi intensa e com provocações aos rivais. «Nós nunca perdemos em Fratton Park», entoaram repetidamente os adeptos visitantes, numa alusão a 20 anos invictos naquele estádio.

Até que tudo mudou... num abrir e fechar de olhos.

Pouco mais de um minuto depois, Yang Min-Hyeok marcou o golo que selou as contas do jogo do Championship e calou os adeptos do Charlton Athletic, enquanto os do Portsmouth devolveram as provocações.