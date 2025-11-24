VÍDEO: reduzido a dez desde o minuto 13, Everton ganha na casa do Man United
Nem a expulsão surreal de Gueye ajudou a equipa de Ruben Amorim, que viveu uma noite para esquecer
Afinal, o pior ainda não passou para o Manchester United de Ruben Amorim. Com a possibilidade de subir ao quarto lugar da Premier League, perdeu em casa (1-0) com um Everton reduzido a dez elementos desde o minuto 13, pela expulsão inacreditável de Gueye, e foi apanhado pelo adversário desta noite no nono posto.
No Teatro dos Sonhos, a equipa que viajou desde Liverpool viveu um autêntico pesadelo nos minutos iniciais do encontro. No primeiro quarto de hora, viu Seamus Coleman sair lesionado e Gana Gueye ser expulso por ter agredido o companheiro de equipa Michael Keane. Surreal!
Só que, pela frente, teve um Manchester United ainda longe da consistência que carateriza as grandes equipas, facto que uma primeira parte recheada de erros de palmatória dos Red Devils comprovou.
Para tornar tudo ainda mais excêntrico, o Everton adiantou-se no marcador, à passagem da meia hora, com um grande golo de Dewsbury-Hall, que tirou total proveito da apatia dos defesas do United.
Bruno Fernandes, assumindo de corpo e alma o papel de capitão, era o mais inconformado na equipa de Manchester, mas Pickford ia chegando para todas as encomendas na baliza do Everton. Que não eram assim tantas, diga-se.
A segunda parte foi, naturalmente, dominada pelo United, mas só na reta final conseguiu obrigar o guarda-redes do Everton a aplicar-se. Mbeumo (62 minutos) e Zirkzee (79 e 89 minutos) viram Pickford negar-lhes o golo com boas defesas, enquanto Bruno Fernandes continuava a mostrar que tinha a mira descalibrada. Exemplo disso foi a perdida incrível aos 71 minutos, quando, solto à entrada da pequena área, rematou muito por cima da baliza adversária.
Feitas as contas, foram 70 por cento de posse de bola e mais de 20 tentativas de remate para o United, que fez o suficiente para evitar a derrota, é certo, mas nunca convenceu realmente ser capaz de o conseguir. O que veio a verificar-se.
A derrota impede a equipa orientada por Ruben Amorim de apanhar o Aston Villa na quarta posição da Premier League. Por outro lado, o Everton, que não vencia em Old Trafford há praticamente 12 anos (era Roberto Martínez o seu treinador), igualou o United, e também o Liverpool e o Tottenham, na tabela. O quarteto soma 18 pontos e segue a meio da tabela. Foi a segunda vitória do Everton na visita ao United, neste século.