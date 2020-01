Após o nulo em Vicarage Road, o Tottenham voltou aos triunfos na receção ao Norwich (2-1), num jogo referente à 24.ª jornada da Premier League.



José Mourinho deixou Gedson no banco - acabaria por entrar a 15 minutos do final - e viu Dele Alli assumir o protagonismo. O internacional inglês inaugurou o marcador com um desvio certeiro na pequena área após assistência de Aurier.



Ficha do Tottenham-Norwich



Frente ao último classificado, os spurs sentiram algumas dificuldades para ter a bola e permitiu que os «canários» se acercassem da baliza do regressado Lloris. O Norwich acabaria por conseguir a igualdade por Pukki, de grande penalidade (70).



Mourinho lançou Gedson, depois de já ter feito entrar Eriksen e Dier. Curiosamente acabou por ser Son a decidir: o sul-coreano aproveitou um ressalto após um pontapé na área e fez o 2-1 final.







Quem brilhou esta noite foi Ricardo Pereira. O internacional português fez uma assistência e um golo em quarenta e cinco minutos e deixou o Leicester com a vitória no bolso frente ao West Ham.



Ayoze Pérez bisou e completou a goleada dos foxes (4-1). O melhor que os «hammers» conseguiram foi reduzir por Noble, de penálti.



Classificação da Premier League





O golo de Ricardo Pereira: