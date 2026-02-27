O Wolverhampton venceu o Aston Villa por 2-0, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga inglesa. Rodrigo Gomes carimbou a vitória dos «wolves» aos 90+8 minutos.

Numa primeira parte sem grandes incidências, foi preciso esperar pelos segundos 45 minutos para a formação da casa chegar ao golo e escapar, com este triunfo, ao rótulo de «pior equipa de sempre na Premier League», título esse que pertence ao Derby County que, na temporada 2007/08, fez apenas 11 pontos.

João Gomes, assistido por Adam Armstrong, abriu o marcador aos 61 minutos da partida. O médio brasileiro fez o primeiro golo da temporada. Em cima dos 90 minutos, Rodrigo Gomes carimbou a primeira vitória do Wolverhampton para o campeonato desde janeiro.

Com este resultado, os «wolves» permanecem no último lugar com 13 pontos, a 14 dos lugares de manutenção. O Aston Villa, por sua vez, é terceiro com 51 pontos e pode ser apanhado pelo Manchester United nesta ronda.