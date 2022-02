Nem com Ronaldo de volta ao onze, o Manchester United reencontrou-se com os triunfos. No jogo que abriu a jornada 25 da Premier League, os devils não foram além de um empate contra o Southampton em Old Trafford.



Com Bruno, Dalot e Ronaldo de início, o conjunto de Rangnick entrou muito bem no encontro. Logo aos sete minutos, o avançado luso driblou o guarda-redes adversário e viu Perraud travar o seu remate que seguia para a baliza. O português aumentou para seis o número de jogos sem marcar. Logo de seguida, Sancho desperdiçou na cara de Forster.



A resistência dos «saints» durou até ao minuto 21. Tudo começa num passe de Bruno Fernandes para Rashford e o inglês serviu Sancho para um golo fácil. Em vantagem no marcador, o United passou por alguns sustos e só concedeu o empate porque De Gea não deixou.



O Southampton não marcou no final da primeira parte, marcou a abrir a segunda metade. Che Adams fugiu à defesa adversário e atirou colocado na cara do David De Gea, igualando a contenda. Com exceção a um remate de Ronaldo, a formação de Hasenhüttl esteve perto da reviravolta por Armstrong.



O Manchester United poderia ter vencido, mas Forster conseguiu uma defesa impressionante a cabeceamento de Harry Maguire. Com este ponto, os «red devils» chegaram aos 40 pontos e igualaram o West Ham à condição no quarto posto. Por sua vez, o Southampton é 10.º colocado com 20 pontos.

Classificação da Premier League