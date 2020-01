Wayne Rooney marcou um belo golo na goleada do Derby County frente ao Stoke City, em jogo da 30.ª jornada do Championship.



A cerca de vinte minutos do final, o internacional inglês aproveitou um livre em zona frontal e fez a bola passar por cima da barreira, batendo o guarda-redes Jack Butland.



Waghorn, Chris Martins e Jayden Bogle anotaram os outros tentos dos «Rams».



Veja o golo de Rooney a partir dos 36 segundos: