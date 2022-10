O Wolverhampton resgatou um ponto em casa do Brentford graças a um golo sensacional de Rúben Neves.



O internacional português anulou o golo inicial de Mee com um pontapé em jeito de fora da área após assistência de Nelson Semedo. Matheus Nunes foi titular, assim como Semedo, Neves, José Sá e Podence, mas saiu lesionado nos instantes finais da primeira parte - entrou Moutinho para o seu lugar.



Já Gonçalo Guedes foi lançado para os sete minutos finais.



Por sua vez, o Chelsea foi goleada em Brighton por 4-1. Graham Potter teve, portanto, um regresso infeliz ao Amex Stadium.



Os blues tiveram um início de jogo horrível e aos 14 minutos já perdiam por 2-0 por culpa de um golo de Trossard e um autogolo de Loftus-Cheek. Um azar nunca vem só, certo? Ainda antes do intervalo, Chalobah marcou na própria baliza e deixou o jogo praticamente fora do alcance dos londrinos.



O Chelsea ainda reduziu no arranque da segunda metade por Havertz e sonhou com uma reviravolta épica, mas tal não aconteceu. Os «seagulls» ainda fizeram o 4-1 final no último suspiro por Gross.



Quem conseguiu uma «remontada» impressionante foi o Tottenham. Depois do empate contra o Sporting, os «spurs» apanharam-se a perder por 2-0 em Bournemouth aos 49 minutos - bis de Moore -, mas Sessegnon, Davies e Bentancur, os dois últimos na sequência de bolas paradas, consumaram a reviravolta para a equipa de Conte.



Por sua vez, Unai Emery teve uma estreia para esquecer ao comando do Aston Villa. O conjunto de Birmingham foi goleado em Newcastle por 4-0 enquanto o Crystal Palace derrotou o Southampton por 1-0.