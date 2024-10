No Clássico da oitava jornada da Premier League, o Liverpool derrotou o Chelsea por 2-1 e manteve a liderança da prova.



Após a vitória do Man. City em casa dos Wolves, os «reds» estavam obrigados a vencer para continuarem no primeiro lugar. Arne Slot lançou Jota de início, mas o português esteve em campo apenas 30 minutos em campo: lesionou-se após uma entrada de Adarabioyo e deu o lugar a Darwin. Nessa altura, de resto, já o Liverpool vencia por 1-0 graças a um golo de Salah, de grande penalidade.



Como Félix, Renato Veiga e Pedro Neto no banco, os blues tentaram reagir e ameaçaram a baliza de Kelleher num par de ocasiões, sobretudo por intermédio de Cole Palmer. Acabaria, porém, por ser Nicolas Jackson a igualar a contenda no arranque do segundo tempo após um excelente passe de Caicedo - Neto já estava em campo no lugar de Sancho.



As celebrações dos londrinos foram curtas, visto que volvidos três minutos o Liverpool voltou a saltar para a frente do marcador. Salah fez um cruzamento sensacional para Curtis Jones que, na área, ainda teve tempo para dominar e bater Sánchez.



Em desvantagem, Enzo Maresca recorreu ao banco e lançou Renato Veiga e Enzo, numa primeira fase, e depois, Nkunku, deixando Félix de fora. O Chelsea melhorou, ameaçou o 2-2 mesmo até aos segundos finais (Nkunku teve o empate nos pés), mas não conseguiu impedir o desaire em Anfield.



O Liverpool segue líder da Premier League com 21 pontos enquanto o Chelsea é sexto com 14.