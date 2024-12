O Liverpool continua imparável na Premier League. Este domingo, os «reds» venceram o Manchester City por 2-0, no Clássico da 13.ª jornada da prova e chegaram aos 34 pontos, mais nove que Arsenal e Chelsea e mais 11 que o rival desta tarde.



Os «citizens» continuam numa crise profunda e registaram o sétimo jogo sem ganhar. O tetracampeão foi inferior ao rival que voltou a fazer de Anfield a sua principal força. O Liverpool teve uma entrada fortíssima no encontro e depois de Dominik Szoboszlai ter visto Ortega negar-lhe o golo e de Van Dijk ter acertado no poste, Mo Salah assistiu Gakpo para o 1-0.



Com Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo de início, a equipa de Guardiola apenas conseguiu assustar o oponente aos 39 minutos com um remate de Rico Lewis. O resultado ao intervalo era justo e quiçá, pecava por escasso.



Em desvantagem no marcador, o City nunca pareceu ter capacidade para responder ao Liverpool e esteve perto de sofrer em mais que uma ocasião no arranque da segunda metade. Se Matheus Nunes impediu o golo de Gakpo, Salah desperdiçou o «brinde» de Bernardo Silva e atirou por cima na cara de Ortega.



Logo de seguida, Guardiola lançou Savinho e Doku para os lugares de Matheus e Gundogan, mas o campeão não melhorou. Ortega «salvou» em duas ocasiões o campeão perante as tentativas de Gakpo e Alexander-Arnold, mas cometeu um erro tremendo ao derrubar Díaz na área. Salah, de penálti, não falhou e fez o 2-0.



A 12 minutos do final, o campeão estava, por fim, entregue. Ainda assim, De Bruyne desperdiçou a oportunidade de reduzir após um erro tremendo e incomum de Van Dijk, valendo Kelleher a impedir o golo do belga.



O jogaço que teve um vencedor claro.