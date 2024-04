Não está fácil o final de temporada do Liverpool. Envolvidos na luta pelo título, os «reds» perderam o dérbi contra o Everton, na última quarta-feira, e este sábado voltaram a perder pontos, desta feita contra o West Ham, em Londres.



Quatro minutos após os «hammers» terem feito o 2-2, Mo Salah e Jurgen Klopp discutiram em pleno relvado. O egípcio, que estava preparado para entrar, teve mesmo de ser afastado por Darwin Núñez, outro dos jogadores que entrou na equipa do Liverpool aos 81 minutos.



De saída do clube, o treinador alemão não lançou de início Salah na partida frente ao West Ham, que terminou empatada.



As coisas aqueceram depois do golo do empate entre Klopp e Salah.#PremierELEVEN pic.twitter.com/a9YE9pobph — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 27, 2024