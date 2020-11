No fecho da jornada oito da Premier League, o Aston Villa surpreendeu o Arsenal em Londres e venceu por 3-0.

Uma das sensações da Premier League até ao momento, os villans adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, fruto de um autogolo de Saka. No segundo tempo, no espaço de três minutos, Watkins,aos 72m e 75m, bisou e fechou o resultado.

Com este resultado, o Aston Villa está agora no sexto lugar da tabela classificativa, ao passo que o Arsenal, que não contou com Cédric Soares, é 11.º.