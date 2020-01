O Manchester City voltou aos triunfos na Premier League, depois do empate caseira com o Crystal Palace, mas teve de suar para vencer (1-0) no terreno do Sheffield United.

Com Bernardo Silva e Cancelo no banco, Gabriel Jesus podia ter dado vantagem aos citizens na primeira parte, aos 36 minutos, mas falhou um penálti.

Ora, o brasileiro deu o lugar a Aguero aos 68 minutos e o avançado argentino só precisou de seis minutos para dar os três pontos ao City, com mais uma assistência soberba de Kevin De Bruyne.

Refira-se que Bernardo Silva foi lançado aos 90+2m para o lugar de Sterling.

Já o Southampton, com Cédric Soares a titular – foi forçado a sair aos 21 minutos – venceu no terreno do Palace, por 2-0. Os golos dos saints foram da autoria de Nathan Redmond, aos 22m, e Stuart Amstrong, aos 48m.

Em Goodison Park, o Everton esteve a ganhar por 2-0 na receção ao Newcastle, mas deixou-se empatar com dois golos nos descontos, enquanto o Aston Villa fez o 2-1 final ante o Watford também nos descontos. Já o Bournemouth venceu o Brighton por 3-1.

