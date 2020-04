Heung-Min Son apresentou-se esta segunda-feira na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, para cumprir as três semanas de serviço militar obrigatório.



O avançado do Tottenham foi filmado à chegada com roupa desportiva: boné, fato de treino, uns ténis e uma máscara de proteção.



Son prepara-se para começar três semanas muitas duras durante as quais terá de caminhar 30 quilómetros com 40 quilos às costas e enfrentar cenários de guerra reais, entre outras tarefas bastante exigentes.

A chegada de Son: