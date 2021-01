O Southampton vai defrontar o Wolverhampton nos oitavos de final da Taça de Inglaterra depois de eliminar o Arsenal, detentor do troféu (1-0).



Os «saints» foram melhores na primeira parte, embora tenha chegado à vantagem com um pouco de sorte. Walker-Peters espaço na direita e com Cedric pela frente (titular esta noite) atirou cruzado com Gabriel a desviar e a trair Bern Leno.



A segunda parte foi distinta. O conjunto de Ralph Hasenhüttl começou com um pontapé ao poste de Adams. Os «gunners» responderam e Nketiah falhou isolado perante Forster e, depois, foi Bednarek a afastar em cima da linha.



O Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, sofreu a primeira derrota em 2021. Por sua vez, o Southampton vai defrontar a armada lusa dos Wolves.



